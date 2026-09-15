बांका में कर्मा-धर्मा पूजा के स्नान के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत

जागरण संवाददाता, बांका। धोरैया थाना क्षेत्र के जोठा गांव स्थित तालाब में मंगलवार को डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव के कांग्रेस लैया की पुत्री जानकी कुमारी (12) और गुड्डू लैया की पुत्री कोमल कुमारी (14) के रूप में हुई है। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्वजनों ने बताया कि कर्मा-धर्मा पर्व को लेकर दोनों बच्चियां स्नान के।लिए तालाब गई थीं। इसी दौरान दोनों बच्चियां स्नान करने लगीं। बताया जाता है कि दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर तालाब में छलांग लगा दी। गहरे पानी में जाने के कारण दोनों डूबने लगीं। मौके पर मौजूद अन्य बच्चियों ने घटना देखी तो वे दौड़कर गांव पहुंचीं और स्वजनों व ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी।