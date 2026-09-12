बांका में जलजमाव से जनजीवन बेहाल, हाथ में जूते-चप्पल लेकर सड़क पार करने को मजबूर माहुचक गांव के लोग

संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। नवादा खरौनी पंचायत के माहुचक गांव जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। गांव से बाहर निकलने के लिए यही प्रमुख रास्ता होने के कारण लोगों को गंदे पानी से होकर आवागमन करना पड़ रहा है।

सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्र-छात्राओं को उठानी पड़ रही है। जलजमाव के कारण सड़क पर बने गड्ढों का पता नहीं चल पाता है, जिससे आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बाइक चालक फिसलकर गिर चुके ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बाद सड़क पर काफी मात्रा में पानी जमा हो जाता है। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने के कारण बाइक और साइकिल सवारों को संभलकर गुजरना पड़ता है। कई बार बाइक चालक फिसलकर गिर चुके हैं। वहीं, साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चों के भी पानी में गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं।

ग्रामीण सुरेंद्र सिंह, राहुल कुमार, शंभू सिंह और विकास कुमार ने बताया कि जलजमाव के कारण गांव से बाहर निकलते समय जूते-चप्पल हाथ में लेकर जाना पड़ता है। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद ही लोग जूते-चप्पल पहनते हैं। बच्चों के कपड़े भी पानी और कीचड़ से गंदे हो जाते हैं, जिससे उन्हें स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है।