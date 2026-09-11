संवाद सूत्र, बांका। Banka Liquor Seizure News:बिहार में शराबबंदी को धता बताकर सीमा पार से तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय शराब माफिया के नेटवर्क पर उत्पाद विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। बांका-झारखंड सीमा पर स्थित अतिसंवेदनशील भलजोर चेकपोस्ट पर शुक्रवार को सघन वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने 12 चक्का भारी ट्रक को रोककर करीब एक करोड़ रुपये की अवैध विदेशी शराब की विशालकाय खेप को इंटरसेप्ट कर जब्त कर लिया।

शातिर तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब के ऊपर प्लास्टिक के बोरों की मोटी परत बिछा रखी थी, लेकिन अधिकारियों की पैनी नजर ने इस खौफनाक सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर दिया। बांका-झारखंड सीमा पर स्थित भलजोर चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने 12 चक्का ट्रक से 1 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी शराब पकड़ी

प्लास्टिक के बोरों की आड़ में छिपाकर रखी गई थीं 906 पेटियां, कुल 7,956 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद

पंजाब के लुधियाना निवासी ट्रक चालक सुनील कुमार यादव को मौके से गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

झारखंड से बिहार में खपाने की थी तैयारी; उत्पाद अधीक्षक रवीन्द्र सिंह की अगुवाई में अंतरराज्यीय शराब माफिया पर शिकंजा तेज उत्पाद अधीक्षक रवीन्द्र सिंह के सख्त निर्देशों पर चेकपोस्ट पर सभी व्यावसायिक वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही थी। इसी बीच झारखंड की सीमा से प्रवेश कर रहे एक संदिग्ध 12 चक्का ट्रक को जवानों ने रुकने का इशारा किया।

ट्रक रुकते ही चालक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। बाहर से देखने पर डाला पूरी तरह से प्लास्टिक के खाली बोरों से लदा प्रतीत हो रहा था। संदेह गहराने पर जब जवानों ने बोरों की कई परतों को हटाया, तो भीतर का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरों के नीचे तहखाने की तरह 906 कार्टन विदेशी शराब करीने से छिपाई गई थी।

7956 लीटर दारू बरामद, लुधियाना का चालक रंगेहाथ गिरफ्तार उत्पाद विभाग की टीम ने तत्काल ट्रक को सीज कर पूरी खेप को अनलोड कराया। गिनती के दौरान 906 पेटियों में भरी कुल 7,956 लीटर उच्च क्वालिटी की विदेशी शराब बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय व खुले बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

मौके से ट्रक के चालक को दबोच लिया गया, जिसकी पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी सुनील कुमार यादव के रूप में हुई है। चालक को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने स्वीकार किया कि यह भारी खेप झारखंड के रास्ते बिहार के आंतरिक जिलों में बड़े माफिया तक पहुंचाई जानी थी।

सिंडिकेट के किंगपिन की तलाश उत्पाद अधीक्षक रवीन्द्र सिंह ने दो-टूक कहा कि शराब तस्करों के किसी भी पैंतरे को बख्शा नहीं जाएगा। चालक के पास से बरामद मोबाइल फोन, ई-वे बिल और जीपीएस रूट के आधार पर पूरी चेन का पता लगाया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब यह सुराग जुटाने में जुटी हैं कि झारखंड के किस अवैध गोदाम से शराब लोड हुई थी और बिहार में किस सफेदपोश या बड़े धंधेबाज ने इसकी डिलीवरी तय की थी।