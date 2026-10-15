कागजों पर छोला, थाली में 'पानी वाली खिचड़ी'; बांका के सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील भोजन में भारी लापरवाही

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की गुणवत्ता और निर्धारित मेनू के पालन में लापरवाही सामने आ रही है।

बुधवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में प्रखंड के कई स्कूलों में निर्धारित मेन्यु के अनुरूप भोजन नहीं परोसे जाने का मामला सामने आया। कहीं हरी सब्जियां गायब थीं तो कहीं लाल चना की तुलना में आलू की मात्रा अधिक दिखी। इससे बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा दिया जा रहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय काजीकैरी में बुधवार को निर्धारित मेन्यू के अनुसार चावल के साथ लाल चना का छोला परोसा जाना था, जिसमें आलू की मात्रा कम रखनी थी। इसके विपरीत बच्चों को बिना हरी सब्जियों वाली नाममात्र की दाल की खिचड़ी और आलू का चोखा दिया जा रहा था।

पूछने पर प्रधानाध्यापक मारुफ अंसारी ने दावा किया कि मेनू में खिचड़ी-चोखा ही निर्धारित है। विद्यालय में 395 बच्चे नामांकित हैं, जबकि बुधवार को 280 बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी। वहीं, महज छह कमरों में करीब 400 बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी विद्यालय की स्थिति को उजागर करती दिखी।