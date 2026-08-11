बांका के कार्यपालक अभियंता के 4 ठिकानों पर SVU की छापामारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज

संवाद सूत्र, बांका। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के मामले में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) की टीम ने सोमवार को लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की।

इनमें बांका स्थित उनका आवास व विभागीय कार्यालय के अलावा पटना और वैशाली जिले के ठिकाने शामिल हैं। एसवीयू की अलग-अलग टीमों द्वारा सभी स्थानों पर एक साथ तलाशी ली जा रही है। गया के व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार ने करीब एक माह पहले ही बांका में योगदान किया है। इससे पहले वे गयाजी जिले में पदस्थापित थे। जानकारी के अनुसार, गयाजी में पदस्थापन के दौरान उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की थी।