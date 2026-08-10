गोद में 22 माह की बच्ची को ले बरात में डांस कर रहा था युवक, फिर किया दुष्कर्म; बांका कोर्ट बोला- 25 साल जेल में रहो

संवाद सहयोगी, बांका। बांका के पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने सोमवार को एक कड़ा और नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने 22 माह की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी युवक को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश स्वर्ण प्रभात की अदालत ने रजौन थाना क्षेत्र के उपरामा गांव निवासी अभियुक्त प्रदीप यादव को दोषी करार देते हुए 25 साल जेल की सजा के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस जघन्य वारदात को लेकर पीड़िता की मां ने रजौन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

डीजे पर नचाने के बहाने गोद से ले गया था मासूम दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना 27 फरवरी 2023 की है। गांव में बरात जाने की तैयारी चल रही थी और डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे। पीड़िता की मां अपनी 22 माह की मासूम बच्ची को गोद में लेकर घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपी प्रदीप यादव उसकी गोद से बच्ची को लेकर डीजे पर नचाने के बहाने आगे चला गया।

लहूलुहान हाल में छोड़कर भागा काफी देर तक जब बच्ची नहीं लौटी, तो मां उसे खोजने लगी। करीब एक घंटे बाद आरोपी मासूम को नग्न और लहूलुहान अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्वजन बच्ची को तुरंत रजौन अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल (JLNMCH) रेफर कर दिया, जहां उसका लंबा इलाज चला।

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