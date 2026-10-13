7 लाख का खर्च, फिर भी लॉटरी से मौका: बांका के इस मंदिर में 2037 तक पूजा की एडवांस बुकिंग

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। आस्था के आगे खर्च की परवाह नहीं। प्रखंड के देवीगढ़ कुड़रो मिर्जापुर स्थित दुर्गा मंदिर में मां की पूजा कराने के लिए श्रद्धालुओं में ऐसी होड़ है कि वर्ष 2037 तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

इतना ही नहीं, वर्ष 2037 के बाद भी पूजा कराने के इच्छुक 20 से 25 श्रद्धालुओं के आवेदन समिति के पास लंबित हैं। यहां पूजा कराने का अवसर किसी सिफारिश से नहीं, बल्कि लॉटरी के माध्यम से मिलता है। करीब 70 साल से चली आ रही यह परंपरा श्रद्धालुओं की अटूट आस्था की मिसाल बन गई है।

मंदिर में प्रत्येक वर्ष एक श्रद्धालु पूरे दुर्गा पूजा आयोजन का खर्च उठाता है। इस बार पबड़ा गांव के सुजीत यादव ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली है। पिछले वर्ष कुड़रो गांव के श्याम मिश्र ने पूजा का भार उठाया था।

मंदिर समिति के सचिव संजीव पांडे के अनुसार वर्तमान में दुर्गापूजा के आयोजन पर सात लाख रुपये से अधिक खर्च होते हैं। इसमें पंडाल, सजावट, प्रतिमा निर्माण, वैदिक अनुष्ठान, पंडितों की व्यवस्था, भंडारा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं। दरअसल, इस मंदिर की ख्याति बांका जिले तक सीमित नहीं है। बिहार और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु भी यहां पूजा कराने के लिए आगे आते हैं। मन्नत पूरी होने पर वर्ष 2021 में कोलकाता के भानू शंकर मिश्रा ने पूरे आयोजन का खर्च वहन किया था।