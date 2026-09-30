बिहार-झारखंड को जोड़ने वाला भलजोर पुल भारी गाड़ियों के लिए होगा बंद, डायवर्ट रूट से गुजरेंगे बड़े वाहन

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। बिहार- झारखंड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 133 ई स्थित भलजोर पुल का डीएम अंशुल अग्रवाल ने मंगलवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि पुल विशेषज्ञ टीम द्वारा भलजोर पुल की जांच कराई गई थी। जिसमें पुल के सुपर स्ट्रक्चर में खामियां मिली है। जबकि फाउंडेशन एवं सब स्ट्रक्चर ठीक है।

पुल की प्राक्कलन तैयार कर निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश एनएच को दिया गया है। इस प्रकिया को कुछ माह का समय लग सकता है। इस दौरान भारी वाहनों के परिचालन के लिए पुल को शीघ्र ही बंद कर दिया जाएगा। छोटी वाहनों का निर्बाध रूप से परिचालन जारी रहेगा।

आधे घंटे तक बारीकी से निरीक्षण डायवर्सन निर्माण के लिए भी एन एच विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया है। भारी वाहनों का परिचालन डायवर्ट रूट हंसडीहा - गोड्डा की तरफ से होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण जगहों पर साइनेज बोर्ड लगाया जाएगा। डीएम ने पुल के उपरी एवं निचले दोनों हिस्सों का आधे घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया।

गौरतलब हो कि लगातार भारी वाहनों के परिचालन से पुल का उपरी हिस्सा सुपर स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है। जिसे बंद करने के लिए एन एच विभाग द्वारा जिला प्रशासन को अनुरोध पत्र दिया गया था। इसके बाद डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ स्थल निरीक्षण कर पुल बंद करने का निर्देश दिया है।