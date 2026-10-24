बांका: मां के मनाने पर 24 घंटे बाद टावर से उतरा युवक, मंगेतर की वजह से 2 बार कर चुका है जान देने का प्रयास

संवाद सूत्र, बांका। टाउन थाना क्षेत्र के मुहड़रा रेलवे स्टेशन के पास 33 हजार वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़े युवक को शनिवार को उसकी मां के पहुंचने पर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

करीब 24 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इसके बाद युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

झारखंड के दुमका जिले के पुदुमपुर निवासी मनोज सोरेन की शादी फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा गांव की एक युवती से तय हुई थी।

दोनों के बीच करीब दो महीने से बातचीत चल रही थी। युवती के शादी से इनकार करने पर युवक शुक्रवार सुबह टावर पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, उसने इससे पहले पैसेंजर ट्रेन के आगे जान देने की कोशिश भी की थी।