बांका: प्रशासन ने नहीं ली सुध तो खुद उठाया फावड़ा, श्रमदान से सुधारी बदहाल सड़क

संवाद सूत्र, कटोरिया (बांका)। कड़वामारनी गांव में सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को श्रमदान कर सड़क की मरम्मत की।

करीब 25 ग्रामीणों ने सुबह से चार घंटे तक मेहनत कर सड़क को आवागमन के लायक बनाया। हालांकि, नदी के हिस्से में करीब 300 मीटर सड़क का निर्माण अधूरा है और पुल निर्माण का कार्य भी अब तक लंबित है।