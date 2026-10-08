बांका में हेडमास्टर पर छात्रा संग अश्लील चैटिंग का आरोप, महिला थाने पहुंचा मामला

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। प्रखंड क्षेत्र के एक विद्यालय के प्रभारी पर छात्रा से मोबाइल पर अश्लील चैटिंग और बातचीत करने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद छात्रा के स्वजनों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ महिला थाना में भी बुधवार की शाम शिकायत की है।

शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विद्यालय की एक छात्रा की प्रभारी से मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई थी। छात्रा के स्वजनों का आरोप है कि बाद में बातचीत के बाद अश्लील चैटिंग तक पहुंच गई।