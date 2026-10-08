बांका की 182 पंचायतों का होगा 'कायाकल्प', 20 करोड़ से संवरेंगे स्कूल और अस्पताल

संवाद सूत्र, बांका। जिला की पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेहतर बनाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार के सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत जिले की सभी 182 पंचायतों में विकास योजनाओं का चयन किया गया है।

पंचायत स्तर पर सरकारी भवनों की मरम्मत, रंग-रोगन और आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ नई जरूरतों के अनुरूप निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। योजनाओं की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर पोर्टल और एप भी लांच किए गए हैं।

दरअसल, 11 प्रखंडों की 182 पंचायतों में औसतन 10 योजनाओं का चयन किया गया है। इस हिसाब से करीब 1820 योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है। चयनित योजनाओं पर करीब 18 से 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

प्रशासन ने प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत, रंग-रोगन और आवश्यक सुधार से जुड़े अधिकांश कार्यों को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। विद्यालय से स्वास्थ्य केंद्र तक सुधरेगी व्यवस्था चयनित योजनाओं में विद्यालय, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य सरकारी भवन शामिल हैं। भवनों की स्थिति और स्थानीय जरूरत के आधार पर मरम्मत, रंग-रोगन, साफ-सफाई और जरूरी सुधार कार्य कराए जाएंगे।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी परिसंपत्तियों की स्थिति बेहतर होने के साथ इन भवनों में संचालित सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत ग्रामीण विकास के साथ शिक्षा, समाज कल्याण, एससी-एसटी कल्याण, बीसी-ओबीसी कल्याण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, पीएचईडी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।