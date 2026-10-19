आस्था का सैलाब, व्यवस्था में चूक, बांका के तिलडीहा दुर्गा मंदिर में डेढ़ किमी कतार, ड्यूटी से 12 दंडाधिकारी गायब

संवाद सहयोगी, शंभुगंज (बांका)। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर बुधवार को प्रसिद्ध तिलडीहा दुर्गा मंदिर में आस्था का अप्रत्याशित महासैलाब उमड़ पड़ा।

माता के दरबार में डलिया चढ़ाने और दर्शन-पूजन के लिए तड़के सुबह से ही दूर-दराज से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। भक्ति और उत्साह का आलम यह था कि सुबह सात बजे तक मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर तिलडीहा बगीचे तक लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार लग गई।

श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, जबकि पूरा मंदिर परिसर और आसपास का इलाका माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। मेला क्षेत्र में उमड़ने वाली अपार भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा आवागमन के रूट में व्यापक फेरबदल किया गया था। तारापुर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को बदुआ पुल से होकर मंदिर तक निर्धारित मार्ग से भेजा गया, वहीं दर्शन-पूजन के बाद सुरक्षित निकासी के लिए नदी पर मंदिर के समानांतर निर्मित अस्थायी मार्ग का उपयोग कराया गया। ड्यूटी के पहले ही दिन 12 दंडाधिकारी मिले नदारद एक तरफ जहां मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात दंडाधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई। प्रशासन की ओर से सप्तमी पूजा से ही मेला क्षेत्र के 40 चिह्नित संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके बावजूद मेले का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम राजकुमार के औचक निरीक्षण में ड्यूटी के पहले ही दिन 12 दंडाधिकारी अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल से गायब (अनुपस्थित) पाए गए।