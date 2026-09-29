बांका छेड़खानी कांड का आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, पैसे की डिमांड पूरी न करने पर वायरल किया था वीडियो 

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। मंदार पहाड़ पर युवती के साथ बदसलूकी व मारपीट का वीडियो प्रसारित होने के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।

एसआइटी की टीम ने मंगलवार को एक और फरार नाबालिग आरोपित को मध्यप्रदेश से पुलिस संरक्षण में लिया है। उसके बुधवार तक बांका लाये जाने की सूचना है।

पुलिस के अनुसार, मामले में फरार एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है।इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार तीन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, पूर्व में दो नाबालिग आरोपितों को बाल सुधार गृह भेजा गया था।

चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पुलिस अब सभी आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। अब तक इस मामले में छह में तीन आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें तीन नाबालिग हैं। घटना में शामिल एक आरोपित के फरार होने की बात पुलिस बता रही है।