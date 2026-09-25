बांका बदसलूकी केस : बाराहाट के निकले 3 आरोपी, IG विवेक कुमार ने SP से पूछा- कहां तक पहुंची पुलिस जांच

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। Banka Mandar Viral Video : ऐतिहासिक मंदार पर्वत पर सैर करने आई युवती के साथ छेड़खानी, गाली-गलौज और ब्लैकमेल कर ऑनलाइन पैसे ऐंठने के बहुचर्चित वीडियो मामले में पुलिस प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विवेक कुमार शुक्रवार दोपहर स्वयं बौंसी थाना पहुंचे।

आईजी ने बांका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमितेश कुमार और बौंसी थानाध्यक्ष पंकज झा के साथ बैठक कर अब तक की गई कार्रवाई, साक्ष्य संकलन और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी की गहन समीक्षा की। पुलिस अनुसंधान में यह स्पष्ट हो चुका है कि यह घटना बीते 3 जून 2026 की है, जब पीड़िता अपने दो परिचितों के साथ मंदार पर्वत पर घूमने पहुंची थी।

इसी दौरान बाराहाट थाना क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल्ला, नीतीश कुमार राय और विकास कुमार ने युवती का हाथ जबरन पकड़ लिया और उसके साथ घिनौनी हरकतें शुरू कर दीं। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथी से मुख्य आरोपित अब्दुल्ला के बैंक खाते में ऑनलाइन 1500 रुपये जबरन ट्रांसफर करा लिए।

और पैसों की मांग कर रहे थे बदमाश पुलिस द्वारा पीड़िता से की गई पूछताछ में ब्लैकमेलिंग का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उस दिन ₹1500 ऐंठने के बाद भी मनचलों का मन नहीं भरा। आरोपित लगातार फोन और संदेशों के जरिए पीड़िता से और अधिक रुपयों की मांग कर रहे थे।

इनकार करने पर वायरल किया वीडियो जब पीड़िता ने आगे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपितों ने दबाव बनाने और बदनाम करने की नीयत से घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जमुई कांड के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस उल्लेखनीय है कि जमुई में हाल ही में मड़वा पहाड़ पर घटी छेड़खानी की घटना के बाद से ही बिहार पुलिस ऐसे मामलों को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' मोड में काम कर रही है। आईजी विवेक कुमार ने निर्देश दिया है कि चिन्हित तीनों नामजद आरोपितों के अलावा वीडियो में दिख रहे अन्य 3-4 अज्ञात बदमाशों को भी अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त सजा दिलाई जाए।