बांका के मंदार पर्वत पर युवती से बदसलूकी में रातभर छापेमारी! अब्दुल्ला, नीतीश और विकास ने ऑनलाइन वसूले थे ₹1500

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। Banka Mandar Hill Girl Harassment Viral Video: ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल मंदार पर्वत पर घूमने आई एक युवती के साथ छेड़खानी, गाली-गलौज और ऑनलाइन रुपये ऐंठने के बहुचर्चित वायरल वीडियो मामले में बांका पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है।

पुलिस ने वायरल वीडियो की गहन तकनीकी जांच और घटनास्थल के भौतिक सत्यापन के बाद घटना में शामिल तीन मुख्य आरोपितों की पहचान कर ली है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम (SIT) का गठन किया गया है, जिसने संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह शर्मनाक वीडियो बीते 22 सितंबर को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पुलिस के संज्ञान में आया था। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो लगभग तीन महीने पुराना यानी 3 जून 2026 का है। वीडियो सामने आते ही बौंसी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल ने मंदार पर्वत पहुंचकर घटनास्थल का सत्यापन किया और फुटेज में दिख रहे चेहरों की पहचान कराई। जांच के आधार पर पुलिस ने 6 से 7 असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई।

हाथ पकड़ा, धमकाया और खाते में ट्रांसफर कराए 1500 रुपये अनुसंधान में सामने आया है कि 3 जून को पीड़िता अपने दो दोस्तों के साथ मंदार पर्वत पर सैर-सपाटे के लिए आई थी। इसी दौरान सुनसान इलाके में घात लगाकर बैठे मनचलों ने उन्हें घेर लिया। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहे आरोपितों—अब्दुल्ला, नीतीश कुमार राय और विकास कुमार ने जबरन युवती का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ घिनौनी व अभद्र हरकतें कीं।

जब पीड़िता और उसके साथियों ने विरोध किया, तो आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद मुख्य आरोपित अब्दुल्ला ने युवती के दोस्त को डरा-धमकाकर अपने बैंक खाते में ऑनलाइन 1500 रुपये जबरन ट्रांसफर करवा लिए। खाते में पैसे आने की पुष्टि करने के बाद ही आरोपितों ने पीड़िता और उसके दोस्तों को वहां से सुरक्षित जाने दिया।

रातभर दबिश, जल्द भेजे जाएंगे जेल: एसडीपीओ वीडियो फुटेज और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस तीनों नामजद आरोपितों तक पहुंच चुकी है। बौंसी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) इंद्रजीत बैठा ने बताया कि तीनों आरोपितों की शिनाख्त पुख्ता कर ली गई है।