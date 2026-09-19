बांका में आबकारी विभाग से बचकर भाग रही कार नहर में पलटी, 355 लीटर शराब बरामद 

संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। जेठौर पुल-ज्येष्ठगौरनाथ महादेव मंदिर संपर्क पथ पर घोघा बियर पुल के समीप शुक्रवार की देर रात आबकारी विभाग की टीम से पीछा किए जाने के दौरान शराब लदी कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई।

हादसे के बाद कार चालक अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग की टीम ने कार से 355 लीटर शराब बरामद कर उसे जब्त कर लिया। बुलडोजर की मदद से कार को नहर से बाहर निकालकर बांका ले जाया गया।