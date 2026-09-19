बांका में बजरंगबली की प्रतिमा का हाथ तोड़ा, मंदिर में सामान बिखेरा; घटनास्थल से चिलम और खैनी बरामद, ग्रामीणों में आक्रोश

संवाद सूत्र, बेलहर (बांका)। Banka Belhar Idol Vandalism:बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत धौरी पंचायत के चौरा गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात अज्ञात उपद्रवियों ने गांव स्थित मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा का हाथ तोड़ दिया और मंदिर परिसर में रखे सामान को तितर-बितर कर दिया।

शनिवार की सुबह जब ग्रामीण पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, तब इस दुस्साहसिक वारदात का खुलासा हुआ। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और इलाके में आक्रोश के साथ तनाव का माहौल बन गया।

ग्रामीणों के अनुसार, यह घिनौनी हरकत नशेड़ियों द्वारा की गई प्रतीत होती है। शनिवार सुबह जब लोग मंदिर के अंदर पहुंचे, तो देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा का एक हाथ टूटा हुआ था और पूजा सामग्री व अन्य वस्तुएं जमीन पर बिखरी पड़ी थीं।

घटनास्थल से चिलम और खैनी बरामद, नशेड़ियों पर गहरा शक मंदिर परिसर का मुआयना करने पर वहां से चिलम, माचिस और खैनी के पाउच मिले हैं। इससे स्थानीय ग्रामीणों का दावा पुख्ता हो रहा है कि रात के अंधेरे में नशेड़ियों या असामाजिक तत्वों ने नशे के प्रभाव में आकर इस धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ और उपद्रव किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुनसान समय में असामाजिक तत्व मंदिर के आसपास जमावड़ा लगाते हैं, जिस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस, संदिग्धों की पहचान में जुटी घटना की सूचना तत्काल स्थानीय बेलहर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करते हुए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया।