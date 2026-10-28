टमाटर, गोभी, हरी मिर्च और कद्दू हर समय ताजी, नहीं सड़ेंगी हरी सब्जियां! बांका में बनेंगे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज

अभिषेक कुमार, बांका। Banka Cold Storage Project: बांका जिले के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी और उम्मीद जगाने वाली खबर है। सहकारिता विभाग की योजना के तहत अब स्थानीय स्तर पर ही हरी सब्जियों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू होने से टमाटर, गोभी, हरी मिर्च और कद्दू जैसी जल्दी खराब होने वाली सब्जियां समय से पहले नहीं सड़ेंगी और बाजार में हर समय ताजी उपलब्ध रहेंगी।

इस पूरी व्यवस्था के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के पास होगी। जिले के सभी 11 प्रखंडों में समितियों का गठन पूरा हो चुका है। राज्य स्तर पर पहले चरण में चयनित 50 प्रखंडों में बांका के चार प्रमुख प्रखंडों—बांका सदर, बेलहर, फुल्लीडूमर और रजौन को शामिल किया गया है।

3 प्रखंडों को मिला एनओसी, रजौन में प्रक्रियाधीन परियोजना के तहत प्रत्येक केंद्र के निर्माण के लिए करीब 10 हजार वर्गफुट भूमि की दरकार है। प्रशासन द्वारा बांका सदर, बेलहर और फुल्लीडूमर प्रखंड में जमीन चिह्नित कर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) निर्गत कर दिया गया है।

वहीं, रजौन प्रखंड में खिद्दी हाट के समीप स्थल का चयन किया गया है, जहां एनओसी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, रजौन से एनओसी प्राप्त होते ही चारों प्रखंडों में एक साथ निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की पहल तेज कर दी जाएगी।

ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा, औने-पौने दाम से मुक्ति प्रस्तावित केंद्र पर 10 टन क्षमता का अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज और 20 टन क्षमता का सुरक्षित गोदाम बनाया जाएगा। इन केंद्रों पर सब्जियों के भंडारण के साथ-साथ उनके संग्रहण, वैज्ञानिक सफाई, छंटाई (सॉर्टिंग), ग्रेडिंग और आधुनिक पैकेजिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी।