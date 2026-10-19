बांका में पति-पत्नी ने एक साथ लहराया परचम, BSUCSC परीक्षा पास कर बने असिस्टेंट प्रोफेसर 

जागरण संवाददाता, बांका। संघर्ष, धैर्य और मेहनत के दम पर अमरपुर प्रखंड के बल्लीकित्ता की संयुक्ता भारती और उनके पति डॉ. अमित कुमार ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थायी सहायक प्रोफेसर परीक्षा में सफलता हासिल की है। सामान्य श्रेणी में डॉ. अमित ने 8वां, जबकि संयुक्ता ने 24वां स्थान प्राप्त किया है।

वर्षों तक अतिथि और संविदा पर सेवा देने के बाद मिली इस सफलता से परिवार में खुशी है। डॉ. अमित ने एसएनजे हाई स्कूल, बेलहर से द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक और टीएनबी कॉलेज, भागलपुर से प्रथम श्रेणी में स्नातक किया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर और पीएचडी की।