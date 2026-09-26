बांका छेड़छाड़ मामले में एक्शन में प्रशासन, 3 आरोपितों के अवैध मकानों को किया ध्वस्त

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। मंदार पहाड़ पर एक युवती के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की।

बाराहाट थाना क्षेत्र के चिहार गांव में आरोपित अब्दुला, नितीश और विकास राय के घरों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम राज कुमार सहित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

इधर तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपितों के कुछ स्वजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल की टीम ने शनिवार को मंदार पहाड़ स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। इससे पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आरोपियों को पकड़ने के लिए छापामारी

एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम को लगाया गया है। संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी की जा रही है।