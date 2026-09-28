रातभर बांका के तालाब से चोर निकालते रहे मछली, 25 क्विंटल लेकर भागे तो जरूर लेकिन छूट गया मोबाइल

संवाद सूत्र, रजौन (बांका)। बांका ज‍िले के रजौन प्रखंड क्षेत्र में मछली चोरी की लगातार हो रही सुनियोजित वारदातों से स्थानीय मछली पालक बेहद हलकान हैं। ताजा मामला खैरा पतसौरी स्थित तालाब का है, जहां शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने बरौनी गांव निवासी सुबोध कुमार चौधरी के तालाब पर धावा बोलकर करीब 25 क्विंटल से अधिक मछली चोरी कर ली।

रविवार की सुबह जब सुबोध तालाब पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। तालाब के किनारे जाल और मछली पकड़ने के दौरान उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियां अस्त-व्यस्त बिखरी पड़ी थीं और पानी से भारी मात्रा में मछली गायब थी। पीड़ित ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।

बार-बार शिकायतों के बावजूद नहीं रुक रही वारदातें पीड़ित सुबोध कुमार चौधरी ने बताया कि उनके तालाब को पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है, जिससे उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार लिखित व मौखिक शिकायत करने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे इलाके के मछली पालकों में भारी रोष है।

मोबाइल मिलने के बाद भी जांच ठंडे बस्ते में, चोरों के हौसले बुलंद स्थानीय पालकों के अनुसार, पिछले कुछ समय से नरिपा, बरौनी और पतसौरी इलाके के कई तालाबों से सिलसिलेवार ढंग से मछलियों की चोरी की जा रही है। करीब एक माह पूर्व नरिपा गांव स्थित तालाब से भी बड़े पैमाने पर मछली चोरी की गई थी। उस दौरान मौके पर जांच करने पहुंची पुलिस के हाथ मछली चुराने में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन लगा था।

रजौन मछली चोरी प्रकरण घटनास्थल: खैरा पतसौरी स्थित तालाब, प्रखंड- रजौन, जिला- बांका।

पीड़ित पालक: सुबोध कुमार चौधरी (निवासी: ग्राम बरौनी, रजौन)।

चोरी गई मछली: 25 क्विंटल से अधिक।

घटना का समय: शनिवार देर रात (सुबह बिखरा मिला सामान)।

अहम सुराग: पूर्व में नरिपा तालाब से बरामद हुआ था चोर का मोबाइल फोन।

प्रभावित क्षेत्र: नरिपा, बरौनी और पतसौरी के जलक्षेत्र।

पुलिस का पक्ष: मामलों की जांच जारी है, संलिप्त गिरोह की पहचान कर जल्द होगी गिरफ्तारी। पालकों का कहना है कि बरामद मोबाइल के कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोर गिरोह की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जांच आगे न बढ़ने के कारण गिरोह का मनोबल बढ़ गया है।