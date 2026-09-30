औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग, घर में घुसने पर ग्रामीणों ने युवक की पीट-पीटकर की हत्या; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, मदनपुर (औरंगाबाद)। औरंगाबाद के मदनपुर कचहरी रोड निवासी जितेंद्र प्रसाद के 28 वर्षीय पुत्र विकास कुमार की मंगलवार रात ग्रामीणों की पिटाई से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विकास को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

पिटाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया ग्रामीणों के अनुसार, विकास गांव के ही एक घर में घुस गया था। घर के लोगों द्वारा शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद युवक की पिटाई की गई। पिटाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।