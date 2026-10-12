सड़क हादसे में बुझ गया घर का चिराग, औरंगाबाद में कार की टक्कर से गई 28 वर्षीय युवक की जान 

संवाद सूत्र, बारुण (औरंगाबाद)। बारुण थाना क्षेत्र के सनथुआ ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 जीटी रोड पर रविवार की रात कार और बाइक के बीच हुई आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार 28 वर्षीय युवक सरोज राठौर की मौत हो गई।

रोहतास के नोखा थाना क्षेत्र के भिखारीडीह राइस मिल निवासी सरोज बाइक से औरंगाबाद की ओर से डेहरी जा रहे थे। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के रहने से करीब एक घंटे तक जीटी रोड पर यातायात बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारुण थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि दुर्घटना में कार बीआर26एसी-9865) और ग्लैमर बाइक बीआर45आर-2619 के बीच टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बारुण थाना की पुलिस टीम थानाध्यक्ष और दारोगा धर्मेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई। आमने-सामने की टक्कर में गई जान राष्ट्रीय राजामार्ग के पदाधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कार डेहरी से औरंगाबाद की ओर जा रही थी। घटनास्थल की स्थिति देखने से प्रथम दृष्टया दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने की टक्कर होने की बात सामने आई है।

हालांकि, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कार चालक के फरार होने के बाद उसकी भूमिका को लेकर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है।