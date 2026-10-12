सीतामढ़ी: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 8.30 लाख की ठगी, पूर्व सर्वे अधिकारी समेत 3 पर FIR

संवाद सहयोगी, बाजपट्टी। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख 30 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर थाना क्षेत्र के बबुरबन निवासी संतोष मंडल ने बाजपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवक बोखड़ा प्रखंड के मनरेगा विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दिसंबर 2023 में संतोष मंडल का संपर्क वैशाली जिले के गाजीपुर गराही निवासी पूजा भारती से हुआ था। उस समय पूजा भारती बाजपट्टी पंचायत में सर्वे पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। आरोप है कि उसने संतोष मंडल को मद्य निषेध विभाग में एमटीएस के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके बाद वह युवक को अपने घर भी ले गई, जहां उसकी मां गीता देवी और भाई आदित्य कुमार ने भी नौकरी दिलाने की बात की पुष्टि की।