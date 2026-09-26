औरंगाबाद में विवाहिता की संदिग्ध मौत: मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, पति और सास गिरफ्तार
औरंगाबाद के देवरिया रामपुर गांव में एक विवाहिता संध्या देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ...और पढ़ें
HighLights
औरंगाबाद में विवाहिता संध्या देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।
मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का गंभीर आरोप लगाया।
पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया, जांच जारी।
संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। कुटुंबा थाना क्षेत्र के देवरिया रामपुर गांव में शुक्रवार की देर शाम विवाहिता संध्या देवी (24 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, ससुराल पक्ष की ओर से संध्या के छत से गिरने की बात बताई गई।
मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति अमित ठाकुर और सास सुशीला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। ससुर कृष्ण ठाकुर और देवर अंकित ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।
घटना की सूचना पर कुटुंबा थाना पुलिस गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सदर अस्पताल औरंगाबाद में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। संध्या के पिता संजय ठाकुर के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी की है।
2019 में हुई थी शादी, दो बेटियों की मां थी संध्या
संध्या के पिता झारखंड पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी संजय ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में संध्या की शादी देवरिया रामपुर निवासी कृष्ण ठाकुर के पुत्र अमित ठाकुर से हुई थी। दंपती की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी आराध्या करीब पांच वर्ष और छोटी बेटी अदिति करीब तीन वर्ष की है।
पिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज की मांग को लेकर संध्या को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पति, सास, ससुर और देवर पर उन्होंने मारपीट एवं प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मायके पक्ष की ओर से कई बार समझौते का प्रयास किए जाने की बात प्राथमिकी में कही गई है।
छत से गिरने की सूचना, पिता ने जताया हत्या का संदेह
संजय ठाकुर के अनुसार, 25 सितंबर की देर शाम दामाद अमित ने फोन कर संध्या के छत से गिरने और मौत होने की सूचना दी। मायके के लोग जब देवरिया रामपुर पहुंचे तो घर में संध्या का शव पड़ा मिला। इसके बाद उन्होंने मौत पर संदेह जताते हुए हत्या का आरोप लगाया।
पिता ने पुलिस को दिए आवेदन में दावा किया है कि संध्या की मौत छत से गिरने से नहीं, बल्कि पिटाई के बाद गला दबाने से हुई है। थानाध्यक्ष चंद्रहास सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पति और सास को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।
घटनास्थल की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्वजन के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।
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