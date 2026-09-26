औरंगाबाद में पारिवारिक विवाद में घर में लगाई आग, साले की बेटियों को घर में रखने पर हुआ हंगामा; 2 की मौत

संवाद सूत्र, रफीगंज (औरंगाबाद)। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड के कासमा थाना क्षेत्र के मियां बिगहा गांव में शुक्रवार की मध्य रात्रि पारिवारिक विवाद के बीच घर में आग लगने से पिता समेत दो लोगों की मौत हो गई। आग से 16 वर्षीय युवती गंभीर रूप से झुलस गई। उसका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गयाजी में चल रहा है।

घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम को सूचना दिया तब जाकर आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पांच-छह वर्षों से फुआ के घर रह रही थी ग्रामीणों ने बताया कि मियां बिगहा गांव निवासी 50 वर्षीय मो. सलीम और गयाजी के गुरारू थाना क्षेत्र के बुधपुर गांव निवासी मो. तौहिद की 18 वर्षीय पुत्री आफरीन परवीन की आग से जलने के कारण मौत हुई।

घायल चांदनी परवीन आफरीन की छोटी बहन है। बताया जाता है कि दोनों बहनें पिछले पांच-छह वर्षों से अपनी फुआ के घर मियां बिगहा में रह रही थीं। बड़े पुत्र के बीच पारिवारिक विवाद ग्रामीण शदाब आलम के अनुसार, मो. सलीम और उनके बड़े पुत्र इश्तेखार के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद के दौरान इश्तेखार ने घर में आग लगा दिया। आग की चपेट में आने से सलीम, आफरीन और चांदनी गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि, आग किस परिस्थिति में लगी और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, इसकी पुलिस जांच कर रही है।

घटना के बाद तीनों को रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें औरंगाबाद रेफर किया गया। वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गयाजी भेज दिया। इलाज के दौरान सलीम और आफरीन की मौत हो गई। चांदनी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना में दो लोगों की मौत घटना की सूचना पर सदर-2 के एसडीपीओ आदित्य कुमार, रफीगंज सर्किल इंस्पेक्टर विनय कृष्ण प्रसाद, थानाध्यक्ष रुपेश कुमार, दारोगा अवधेश कुमार, नवीन कुमार और रफीगंज अग्निशमन प्रभारी मुन्ना कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीपीओ आदित्य कुमार ने बताया कि घटना में दो लोगों की मौत हुई है।