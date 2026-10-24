औरंगाबाद: कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगा 80% तक सब्सिडी, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। खेती की लागत घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान देगी। कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत औरंगाबाद के किसानों को 86 प्रकार के कृषि यंत्र अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने के लिए 603.77 लाख रुपये यानी करीब 6.04 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पात्र किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग योजना के क्रियान्वयन पर जोर दे रहा है। इसका उद्देश्य खेती के काम को आसान बनाने के साथ समय, श्रम और लागत की बचत करना है।

आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेत की तैयारी से लेकर बुवाई, रोपाई, कटाई और फसल अवशेष प्रबंधन तक के कार्य कम समय में पूरे किए जा सकेंगे। सुपर सीडर से लेकर मिनी ट्रैक्टर पर अनुदान योजना में स्ट्रा रीपर, स्ट्रा बेलर, पैडी ट्रांसप्लांटर, सुपर सीडर, मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, जीरो टिलेज मशीन, लेजर लैंड लेवलर और रीपर कम बाइंडर जैसे कृषि यंत्र शामिल हैं। इसके अलावा मिनी राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल और सोलर पैडी थ्रेशर सहित अन्य यंत्रों की खरीद पर भी निर्धारित प्राविधानों के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को भी आधुनिक तकनीक से खेती करने में मदद मिलेगी।