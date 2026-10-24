नहरों में पानी का प्रवाह होगा बेहतर, औरंगाबाद में 5 योजनाओं पर खर्च होंगे 36.60 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। सोन उच्चस्तरीय नहर और उससे निकलने वाली उपवितरणियों की सूरत बदलने की तैयारी है।

नहरों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, सुरक्षा दीवार के निर्माण और फील्ड चैनलों को दुरुस्त करने सहित विभिन्न कार्यों पर 36.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद की ओर से इन कार्यों के लिए पांच योजनाओं की निविदा निकाली गई है। सभी योजनाओं को मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाने में आने वाली बाधाएं दूर होने और सिंचाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

नहरों और उपवितरणियों के क्षतिग्रस्त रहने के कारण कई जगहों पर खेतों तक पानी पहुंचने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए विभाग ने मुख्य नहर के साथ विभिन्न माइनरों और उपवितरणियों की मरम्मत की योजना बनाई है।

इसके तहत नहरों का जीर्णोद्धार, फील्ड चैनलों की मरम्मत, सुरक्षा दीवार का निर्माण और ब्रिक ब्लाक पिचिंग का कार्य कराया जाएगा।

मुख्य नहर की मरम्मत पर खर्च होंगे 15.31 करोड़

सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के जीर्णोद्धार पर 15.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, अदरी मध्यम सिंचाई योजना के तहत सिमरा उपवितरणी की मरम्मत, विभिन्न स्थानों से निकलने वाले फील्ड चैनलों की मरम्मत और अदरी नहर के जीर्णोद्धार पर 7.26 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।