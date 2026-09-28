10000 की रिश्वत लेते वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी गिरफ्तार, औरंगाबाद में विजिलेंस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। समाहरणालय परिसर में संचालित वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी कांति कुमारी को पटना निगरानी विभाग की टीम ने सोमवार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई टंडवा थाना क्षेत्र के सिकरिया मनिहारी गांव निवासी जीविका दीदी पूनम देवी की शिकायत के आधार पर की गई। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के बाद समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, पूनम देवी का जमीन पर नाली बहाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को समाप्त कराने में मदद करने के नाम पर वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी कांति कुमारी द्वारा कथित तौर पर 15 हजार रुपये की मांग की गई थी।