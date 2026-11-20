जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों और निजी नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

इसी क्रम में शुक्रवार को रफीगंज प्रखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक साथ आठ संस्थानों में छापेमारी की। जांच के दौरान सभी पांचों संस्थान अवैध रूप से संचालित पाए गए।

इनमें साईं अल्ट्रासाउंड, अपोलो अल्ट्रासाउंड, अल्प साईं अल्ट्रासाउंड, महादेव नर्सिंग होम और उपेंद्र पासवान अस्पताल समेत अन्य शामिल हैं।

विभाग ने सभी संस्थानों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुमार ने किया।

टीम में जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. रविरंजन एवं जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार शामिल रहे। टीम ने संबंधित संस्थानों के लाइसेंस एवं संचालन से जुड़े आवश्यक कागजातों की जांच की। जांच में वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर सभी के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

तीन बार की कार्रवाई का तय किया गया प्रावधान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं निजी अस्पतालों का संचालन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर संबंधित संस्थान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।