औरंगाबाद में घर में घुसकर दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, पकड़ा गया आरोपी तो जबरन छुड़ा ले गए परिजन; 7 पर FIR

जागरण संवाददाता,औरंगाबाद। नबीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर दोनों पैर से दिव्यांग अल्पसंख्यक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में गांव के ही गुलाम गौस पर जबरन कमरे में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता के अनुसार घटना घटना 13 सितंबर की रात करीब दो बजे की है। पीड़िता ने घटना को लेकर थाना में प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी में बताया है कि वह रात में अपने घर में सोई हुई थी। इसी दौरान गुलाम गौस छत के रास्ते घर में घुस गया और उसके कमरे में पहुंचकर जबरदस्ती करने लगा।