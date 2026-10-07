जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। सोन नदी का पानी गया की फल्गु नदी में पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार के द्वारा जल्द काम शुरू किया जाएगा।

राज्य कैबिनेट से योजना के लिए 996 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। कंसल्टेंट के चयन के बाद योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार होगा। इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

सोन नदी में बनेगा इंटेक वेल

सिंचाई विभाग के अनुसार एनटीपीसी बिजली परियोजना के पास सोन नदी में इंटेक वेल का निर्माण कराया जाएगा। वहां से उत्तर कोयल नहर की नाउर उप वितरणी के माध्यम से पाइपलाइन के सहारे पानी को उत्तर कोयल नहर मुख्य कैनाल तक पहुंचाया जाएगा।

इसके बाद पानी को उत्तर कोयल नहर के माध्यम से गयाजी के गुरुआ नदी क्षेत्र तक ले जाने की योजना है। गुरुआ के पास मोरहर नदी में इंटेक वेल के माध्यम से पाइपलाइन से पानी को फल्गु नदी में गिराया जाएगा।