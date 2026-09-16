औरंगाबाद में बटाने नदी पर बांध और लिफ्ट इरिगेशन की तैयारी तेज, सर्वे टीम ने 3 स्थलों का किया निरीक्षण

संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)। बटाने नदी पर बांध निर्माण कर लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में विभागीय पहल तेज हो गई है। योजना को लेकर मंगलवार को लघु सिंचाई विभाग की सर्वे टीम ने क्षेत्र के तीन संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। टीम ने बांध निर्माण के साथ-साथ उस स्थल का भी जायजा लिया, जहां से लिफ्ट इरीगेशन के जरिए पानी पहुंचाने की योजना है।

जानकारी के अनुसार, विभागीय निर्देश के बाद पूर्व में निजी अमीन से संबंधित स्थलों की मापी कराकर रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद 11 सितंबर को लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता सुजीत सिंह ने सरकारी अमीन से स्थल की मापी कराने का प्रयास किया था। हालांकि, विभाग द्वारा चयनित अमीन के स्थल पर नहीं पहुंचने के कारण उस दिन मापी का कार्य पूरा नहीं हो सका।

चयनित स्थल पर बांध निर्माण में तकनीकी कठिनाई इस दौरान कनीय अभियंता ने भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह को बताया था कि नदी की स्थिति को देखते हुए पहले चयनित स्थल पर बांध निर्माण में तकनीकी कठिनाई आ सकती है। इसके बाद नदी के निचले हिस्से में उपयुक्त स्थल तलाशने की बात कही गई थी।

इसी क्रम में मंगलवार को लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता कृष्णा सिंह एवं शशिकांत मंडल क्षेत्र में पहुंचे। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह ने टीम को पूर्व में चयनित स्थल के अलावा भलुआरी खुर्द के समीप स्थित दूसरे संभावित स्थल का निरीक्षण कराया। इसके साथ ही लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाए जाने वाले स्थान को भी दिखाया गया।