औरंगाबाद में जमीन के नाम पर 1.10 करोड़ की ठगी, गलत रसीद पर रजिस्ट्री कराकर महिला से जालसाजी

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। मुफस्सिल थाना के में जमीन खरीदने के नाम पर जालसाजी कर 1 करोड़ 10 लाख रुपये ठग लेने का मामला सामने आया है।

मामले में भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर निवासी पिंकी कुमारी पति बलिराम कुमार चौधरी ने शनिवार को थाना में प्राथमिकी कराई है।

प्राथमिकी में ओरा टोला रेणु बिगहा गांव निवासी शिवेश कुमार सिंह को नामजद आरोपित किया है। पीड़ित महिला पिंकी कुमारी के अनुसार, उन्होंने 30 मई 2023 को शिवेश कुमार सिंह से 57 डिसमिल जमीन करीब एक करोड़ दस लाख रुपये में तीन केवाला के माध्यम से खरीदी थी।

जमीन की पूरी राशि देने के बाद उन्होंने दाखिल-खारिज के लिए सदर अंचल में आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन खारिज हो गया। गलत रसीद के आधार पर रजिस्ट्री इसके बाद अंचल कार्यालय जाने पर उन्हें पता चला और बताया गया कि संबंधित व्यक्ति के नाम जमीन शेष नहीं है और कथित रूप से जालसाजी कर गलत रसीद के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की गई है।