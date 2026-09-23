जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। अंबा थाना क्षेत्र के सिंघना गांव में बुधवार की सुबह करमा पूजा का उल्लास अचानक मातम में बदल गया।

पूजा के अवशेष विसर्जित करने पोखर में गईं चार युवतियां गहरे पानी में डूबने लगीं। ग्रामीणों ने तीन युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 17 वर्षीय आकांक्षा कुमारी की डूबने से मौत हो गई।

करीब दो घंटे की तलाश के बाद उसका शव पोखरा से बरामद किया गया। घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया। गांव में मातम पसर गया है।

पूजा के अवशेष विसर्जित करने गई थीं

ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार की सुबह करीब पांच बजे दीपक सिंह की बड़ी बेटी आकांक्षा कुमारी अपनी सहेलियों पायल कुमारी, छाया कुमारी और पुष्पांजलि कुमारी के साथ करमा पूजा के अवशेष विसर्जित करने पोखर पहुंची थी।