पटना के मनेर में गंगा में डूबी महिला समेत दो बच्चियां, कर्मा-धर्मा पूजा के बाद झुरमुर बहाने के दौरान हुआ हादसा

संवाद सूत्र, मनेर (पटना)। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा स्थित सूर्य मंदिर के समीप बुधवार को झुरमुर बहाने के दौरान एक ही परिवार की एक मह‍िला समेत दो बच्‍च‍ियां गंगा नदी में डूब गईं।

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय गांव के तैराकों ने नदी में उतरकर लापता की तलाश शुरू कर दी है।

हल्दी छपरा के सात आना टोला निवासी बब्बन राय की पत्नी संजू देवी, राजेंद्र राय की पुत्री अंजली कुमारी और बलिराम राय की पुत्री प्रीती कुमारी करमा-धरमा पर्व के बाद झुरमुर बहाने सूर्य मंदिर के समीप गंगा घाट गई थीं।