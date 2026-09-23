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पटना के मनेर में गंगा में डूबी महिला समेत दो बच्चियां, कर्मा-धर्मा पूजा के बाद झुरमुर बहाने के दौरान हुआ हादसा

By Uma Shankar Gupta Edited By: vyas Chandra
Published: Wed, 23 Sep 2026 09:40 AM (IST)

पटना के मनेर में कर्मा-धर्मा पर्व के बाद झुरमुर बहाने के दौरान गंगा नदी में एक महिला और दो बच्चियां ...और पढ़ें

घटना के बाद व‍िलाप करते स्‍वजन। जागरण

घटना के बाद व‍िलाप करते स्‍वजन। जागरण

HighLights

  1. मनेर में कर्मा-धर्मा पर्व के बाद गंगा में हादसा।

  2. एक महिला और दो बच्चियां नदी में डूब गईं।

  3. स्थानीय गोताखोरों द्वारा लापता की तलाश जारी।

संवाद सूत्र, मनेर (पटना)। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा स्थित सूर्य मंदिर के समीप बुधवार को झुरमुर बहाने के दौरान एक ही परिवार की एक मह‍िला समेत दो बच्‍च‍ियां गंगा नदी में डूब गईं।

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय गांव के तैराकों ने नदी में उतरकर लापता की तलाश शुरू कर दी है।

हल्दी छपरा के सात आना टोला निवासी बब्बन राय की पत्नी संजू देवी, राजेंद्र राय की पुत्री अंजली कुमारी और बलिराम राय की पुत्री प्रीती कुमारी करमा-धरमा पर्व के बाद झुरमुर बहाने सूर्य मंदिर के समीप गंगा घाट गई थीं।

एक-दूसरे को बचाने में तीनों डूबीं 

इसी दौरान गहरे पानी में एक महिला डूबने लगी। उसे बचाने के प्रयास में तीनों पानी में चली गईं और देखते ही देखते गंगा में लापता हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण गंगा घाट पर जुट गए। स्थानीय मुखिया अशोक कुमार ने बताया कि घटना की सूचना प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम को दे दी गई है। 

अथमलगोला में भाई-बहन डूबे 

उधर अथमलगोला के बुधरा गांव के समीप गंगा नदी में गौर गणेश का विसर्जन करने गए भाई बहन गंगा नदी में डूब गए। उनकी तलाश जारी है।

दोनों की पहचान सूरज कुमार एवं शिवानी कुमारी पिता राजेश राय बुधरा के रुप में हुई है। वहीं धनरुआ में एक बच्‍ची की डूबने से मौत हो गई। 

 