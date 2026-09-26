हाइब्रिड के दौर में 'देशी खीरे' की खेती, औरंगाबाद के जनेश्वर मेहता पुरानी विरासत से कर रहे कमाई 

ओम प्रकाश शर्मा, अंबा (औरंगाबाद)। खेती में सफलता के लिए एक ओर जहां किसान आधुनिक तकनीक और उन्नत बीजों का सहारा ले रहे हैं, वहीं कुछ किसान पारंपरिक बीज और देशी फसलों को बचाने में जुटे हैं।

चिल्हकी बिगहा गांव के जनेश्वर मेहता और सुमंगल मेहता खेती के इन दोनों रूपों की मिसाल पेश कर रहे हैं। जनेश्वर जहां देशी खीरे की खेती कर पारंपरिक बीजों को संरक्षित कर रहे हैं, वहीं युवा किसान सुमंगल आधुनिक तकनीक से ग्राफ्टेड टमाटर की खेती कर बेहतर आमदनी का प्रयास कर रहे हैं।

देशी खीरे में स्वाद के साथ परंपरा किसान जनेश्वर मेहता ने करीब 15 कट्ठे में अगस्त में देशी खीरे की खेती की है। सितंबर में फसल निकलने लगी है। खेत में फसल पर दवा का छिड़काव करते मिले जनेश्वर ने बताया कि आज किसान अधिक उत्पादन के लिए परिष्कृत बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुराने देशी बीजों का संरक्षण भी जरूरी है।

देशी खीरे के स्वाद की अलग पहचान है और बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। उन्होंने बताया कि बीज और खेती पर अब तक करीब पांच हजार रुपये खर्च हुए हैं। अक्टूबर के अंत तक फसल निकलने की उम्मीद है। लागत निकालने के बाद तीन से चार हजार रुपये की आमदनी होने की संभावना है। मौसम ने बढ़ाई परेशानी जनेश्वर ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से हो रही वर्षा और तेज हवा से खीरे के पौधों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवा से फूल झड़ रहे हैं और खेत में पानी लगने से कुछ पौधे गलने लगे हैं। मौसम में सुधार होने पर फसल के फिर संभलने की उम्मीद है।