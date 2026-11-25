जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले की तस्वीर बदलने वाली चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा शामिल हुईं। बैठक में रेल संपर्क के विस्तार, सिंचाई सुविधा, शहरी पेयजल आपूर्ति और भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई।

जिले के लिए महत्वपूर्ण इन परियोजनाओं में कहीं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो कहीं निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अमृत 2.0 के तहत शहरी जलापूर्ति परियोजना की भौतिक प्रगति 81.69 प्रतिशत बताई गई है।

वहीं, औरंगाबाद शहर को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निर्णायक चरण में है। बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड रेललाइन : चार जिलों को मिलेगा रेल संपर्क बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड तक 117.06 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन परियोजना पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद को रेल संपर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना है। इसकी संशोधित लागत 3606.42 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। परियोजना को सितंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके पूरा होने से इन जिलों के लोगों को रेल यात्रा की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति और भूमि अधिग्रहण से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की गई। औरंगाबाद टर्मिनल से अनुग्रह नारायण रोड को जोड़ने की तैयारी औरंगाबाद शहर को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 12.906 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन का निर्माण प्रस्तावित है। 440.59 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए सात मौजों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।