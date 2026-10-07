औरंगाबाद: गाय-भैंस की मौत पर नहीं डूबेगा किसान का सहारा, 75 प्रतिशत प्रीमियम देगी सरकार

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले में डेयरी किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गव्य विज्ञान प्रशिक्षण एवं पशु बीमा योजना का लाभ दिलाने की कवायद तेज की गई है।

जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर गव्य विकास कार्यालय द्वारा दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को पात्र पशुपालकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर फोकस करने को कहा गया है।

गव्य विज्ञान प्रशिक्षण योजना 2026-27 के तहत किसानों को गव्य प्रबंधन, नस्ल पहचान, दुधारू मवेशियों की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नस्ल सुधार, हरा चारा उत्पादन, प्राथमिक उपचार और स्वच्छ दूध उत्पादन की जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा डेयरी उद्यमिता, स्टार्टअप और इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर डेयरी को आय का बेहतर साधन बनाना है।

वहीं, पशुपालकों को पशु बीमा योजना के तहत दुधारू मवेशियों का बीमा कराने का अवसर दिया जा रहा है। एक पशु का अधिकतम बीमित मूल्य 50 हजार रुपये निर्धारित है। एक वर्ष के बीमा के लिए 2.31 प्रतिशत की दर से 1,155 रुपये प्रीमियम निर्धारित है।