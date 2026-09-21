Abhiyan Basera Land: वासभूमि के लिए पटना दौड़ने की जरूरत नहीं, अंचल में करें आवेदन

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जिले के भूमिहीन परिवारों के लिए राहत की खबर है। अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए लाभुकों को पटना का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

वासभूमि से संबंधित आवेदन अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा करना है। पात्रता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार वासभूमि उपलब्ध कराते हुए बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से संचालित अभियान बसेरा का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराना है, जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए अपने संबंधित अंचल कार्यालय में संपर्क कर आवेदन जमा करें।