अरवल में ओडीएफ के दावों की खुली पोल, 5 साल बाद भी सड़कों पर गंदगी; नाक बंद कर गुजरने को मजबूर राहगीर

संवाद सहयोगी, करपी (अरवल)। करीब पांच वर्ष पहले करपी प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था। घर-घर शौचालय निर्माण के लिए 12 से 14 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी गई। लोगों को शौचालय के उपयोग के लिए जागरूक भी किया गया।

लेकिन इमामगंज-करपी मुख्य पथ पर बंधु बिगहा मोड़ से कोचहसा तक पहुंचते ही स्वच्छता के दावों की हकीकत सामने आ जाती है। सड़क के दोनों किनारे सुबह-शाम खुले में शौच करने वालों से गंदगी का आलम बना रहता है। महिलाओं की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय महिलाओं की सुविधा के लिए यहां सामुदायिक शौचालय भी है। करीब 5.04 लाख रुपये की लागत से बने इस शौचालय की छत पर पानी की टंकी भी लगाई गई है। इसके बावजूद इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। सड़क किनारे फैली गंदगी और दुर्गंध से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। लोग नाक पर कपड़ा रखकर गुजरते हैं।

सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों को होती है। इस मार्ग से उत्क्रमित उच्च विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को गंदगी से बचते हुए कई बार सड़क के बीच से निकलना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। नियमित निगरानी के साथ सामुदायिक पहल की जरूरत हाल में इसी तरह की एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। पूर्व में स्वच्छता कर्मी टार्च और सीटी लेकर लोगों को खुले में शौच से रोकते थे। अब जरूरत नियमित निगरानी के साथ सामुदायिक पहल की है।