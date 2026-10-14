अरवल में शादी के 5 महीने बाद ही दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, पोखर में मिला शव; ससुराल वाले फरार

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कैथी लोदीपुर गांव में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। घर से करीब 150 मीटर दूर पोखर से साड़ी में लिपटा महिला का शव बरामद किया गया है।

महिला की पहचान कैथी लोदीपुर निवासी बिरजू कुमार चौधरी की 19 वर्षीय पत्नी सुमन कुमारी के रूप में हुई है। करीब पांच महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। सुमन जहानाबाद जिले के टेहटा थाना क्षेत्र के कोहरा गांव निवासी कृष्णा चौधरी की पुत्री है।

रुपये और मोटरसाइकिल की मांग घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर में ताला जड़कर फरार हो गए। सुमन के पिता कृष्णा चौधरी और भाई सनोज कुमार के अनुसार सुमन की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को ठिकाना लगाने के इरादे से पोखर में फेंक दिया गया।

शादी के महज दो महीने बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा दहेज में रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी थी, नहीं देने पर सुमन को प्रताड़ित किया जा रहा था। सुमन फोन के माध्यम से माता-पिता को मारपीट और प्रताड़ना की जानकारी देती थी।

अज्ञात व्यक्ति के फोन से सुमन की मौत की सूचना 13 अक्टूबर की रात उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति के फोन से सुमन की मौत की सूचना मिली। जब वे ससुराल पहुंचे, तो घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने मानिकपुर थाना पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के दौरान पोखर से सुमन का शव बरामद किया।