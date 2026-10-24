काको जेल से फरार बंदी रामबाबू 36 घंटे में रोहतास से गिरफ्तार ससुराल में छिपा था आरोपित

जागरण संवाददाता अरवल। जहानाबाद के काको मंडल कारा गेट से पुलिस अभिरक्षा से फरार अरवल जिले के बैदराबाद निवासी गोरख चाैधरी के पुत्र रामबाबू को अरवल पुलिस ने 36 घंटे के भीतर बाद रोहतास जिले से गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने ससुराल रोहतास थाना अंतर्गत नवाडीह गांव में छिपकर रह रहा था।

जेल गेट से फरार होने के बाद आरोपित जहानाबाद स्टेशन पहुंचा, वहां से ट्रेन पर सवार होकर सासाराम और फिर अपने ससुराल रोहतास चला गया था। जेल गेट से उसके फरार होने की सूचना पर अरवल एसपी किरण कुमार गोरख जाधव के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी।

केस के आइओ के बयान पर केस दर्ज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपित को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास जिले से गिरफ्तारी के बाद उसे अरवल लाया गया।