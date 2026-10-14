अरवल में मछलीपालकों को बड़ी पहल: जिले के 253 तालाबों का होगा बीमा, आपदा और नुकसान से मिलेगी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के सरकारी और निजी तालाब,पोखर का बीमा कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत मत्स्यपालकों के द्वारा जलीय क्षेत्रों में किए जा रहे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बीमा योजना का लाभ देने की कार्ययोजना तैयार की गई है।

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा या अन्य जोखिमों से होने वाले आर्थिक नुकसान से मछली पालन करने वाले लोगों को सुरक्षा देना इस योजना का उद्देश्य है। इसके लिए विभाग द्वारा यह नई पहल की गई है। जिले भर में 253 पोखर और तालाब मत्स्यपालकों के तालाब के बीमा होने से मछली उत्पादन के दौरान कभी भी किसी कारण से अगर मछली मरने या किसी अन्य प्रकार के आपदा से होने वाले नुकसान में बीमा काफी सहयोगी साबित होगा।

मत्स्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 253 पोखर, तालाब हैं। इन पोखर,तालाबों का जलक्षेत्र 230.53 हेक्टेयर है। जिसमें सरकारी 197 और निजी 56 तालाब है जिसमें मत्स्यपालन होता है। इन सभी पोखरों, जलकर का जलीय कृषि बीमा कराया जाना है। विभाग द्वारा इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है।