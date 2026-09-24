अररिया में 2 लाख दहेज के लिए मोबाइल पर दिया तीन तलाक, मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला

संवाद सूत्र, पलासी (अररिया)। प्रखंड क्षेत्र के पिपरा विजवार गांव में कथित दहेज स्वरूप दो लाख रुपये की मांग को लेकर मोबाइल से तीन तलाक देकर मारपीट कर विवाहिता को घर से निकालने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता नासरीन ने पलासी थाना में पति सहित सात लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज करायी है। जिसमें पति नईम उद्दीन, ससुर जाकिर हुसैन, सास कुरेशा, रहीम, असकार सहित अन्य लोगों को आरोपित किया गया है।

घटना बीते 31 अगस्त की बतायी गयी है। विलंब से थाना में सूचना का कारण पंचायती बतायी गयी है। दर्ज मामले में पीड़िता ने उल्लेख किया है कि मेरी निकाह 22 फरवरी 2023 को मुस्लिम रीति रिवाज से पिपरा विजवार गांव के नईम उद्दीन से हुई थी।

छह माह तक ससुराल में ठीक ढंग से रखा शादी के समय मायके वालों द्वारा बाइक, जेबरात सहित अन्य कीमती उपहार दिया गया था। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में रहने लगी। जिससे मुझे एक नौ माह का पुत्र भी है। शादी के बाद करीब छह माह तक मुझे ससुराल में ठीक ढंग से रखा।

तत्पश्चात दहेज स्वरूप दो लाख रुपये की मांग को लेकर पति सहित ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। मैंने कहा कि शादी के समय ही उपहार स्वरूप बाइक, जेबरात व कीमती सामान दे दिया गया है। इसी दौरान बीते 31 अगस्त की संध्या करीब सात बजे मेरे पति ने मोबाइल पर बाहर से ही तीन तलाक दे दिया।