अररिया के जंगल में चाकू से गोदा महिला का शव बरामद, राजमिस्त्री की पत्नी पर हत्या का शक
अररिया के राजा पोखर के पास जंगल में एक महिला फूल कुमारी का चाकू से गोदा हुआ शव मिला। परिजनों ...और पढ़ें
HighLights
अररिया के राजा पोखर जंगल में महिला का शव मिला।
मृतका फूल कुमारी के शरीर पर चाकू के निशान थे।
राजमिस्त्री की पत्नी पर हत्या की धमकी देने का आरोप।
संवाद सूत्र, अररिया। अररिया आरएस थाना क्षेत्र के राजा पोखर के समीप जंगल में शनिवार सुबह एक महिला का शव मिला। महिला की पहचान आरएस थाना क्षेत्र के साहनी टोला, वार्ड नंबर चार निवासी विजय साहनी की पत्नी फूल कुमारी (28) के रूप में हुई है।
स्वजनों के अनुसार महिला के शरीर पर चाकू से गोदने के निशान मिले हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करती थी मृतका
मृतका की गोतनी कंचन देवी ने बताया कि फूल कुमारी राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करती थी। वह रोज की तरह शुक्रवार को भी काम करने के लिए घर से निकली थी। देर शाम करीब आठ बजे तक घर नहीं लौटने पर स्वजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, उसका मोबाइल भी बंद था, पर उसका कोई पता नहीं चला।
शनिवार सुबह किसी व्यक्ति ने राजा पोखर के पास जंगल में महिला का शव पड़े होने की जानकारी दी। सूचना पर स्वजन मौके पर पहुंचे तो शव फूल कुमारी का निकला।
मृतका के शरीर पर चाकू से गोदने के निशान
स्वजनों ने बताया कि मृतका के शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। गोतनी ने एक महिला पर हत्या की आशंका जताई है। उसका कहना है कि फूल कुमारी जिस राजमिस्त्री के साथ काम करती थी, उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले कथित तौर पर धमकी दी थी। आरोप है कि उसने फूल कुमारी को अपने पति से दूर रहने की चेतावनी दी थी और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही थी।
स्वजन को इसी धमकी के आधार पर हत्या में उक्त महिला की संलिप्तता की आशंका है। हालांकि, हत्या के वास्तविक कारण और घटना में किसकी संलिप्तता है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।
बताया गया कि फूल कुमारी के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। उसका पति विजय साहनी स्थानीय प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन करते हुए घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है।