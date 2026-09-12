भारत से नेपाल स्मैक ले जा रहा युवक अररिया में गिरफ्तार, SSB और पुलिस ने दबोचा

दीपक कुमार गुप्ता, सिकटी (अररिया )। भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुआड़ी थाना पुलिस तथा मजरख कम्पनी की बाह्य सीमा चौकी की संयुक्त टीम ने 9.77 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार नेपाली नागरिक की पहचान रौशन झा जिला मोरंग नेपाल के रूप में की गई है। घटना की जानकारी देते हुए कुआड़ी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।