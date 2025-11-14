Sikti vidhan sabha Chunav Result: सिकटी में दो चेहरों के बीच कांटे की टक्कर, कौन आगे-कौन पीछे; नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, सिकटी विधानसभा (अररिया)। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सिकटी विधानसभा सीट (Sikti Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 08 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। दो प्रमुख प्रत्याशियों में एनडीए के घटक दल भाजपा के विजय कुमार मंडल और महागठबंधन के वीआइपी प्रत्याशी हरि नारायण प्रामाणिक के बीच कांटे का टक्कर देखा जा रहा है।

11 नवम्बर को हुए सिकटी विधानसभा चुनाव का मतदान के बाद से प्रत्याशी व उनके समर्थक जीत को लेकर जोड़-घटाव की गणित में अभी भी व्यस्त देखें जा रहे हैं। गांव के चौपालों से लेकर हाट-बाजारों तथा चौक-चौराहों पर प्रत्याशियों की हार-जीत की चर्चा जोरों पर है।

2 लाख से अधिक मतदान सिकटी विधानसभा के 3 लाख 2 हजार 82 मतदाताओं के लिए 378 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिसमें 2 लाख 19 हजार 824 कुल मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 933 तथा महिला वोटरों की संख्या 1 लाख 18 हजार 888 सहित थर्ड जेंडर ने भी मतदान किया।

जीत-हार के गणित में महिला वोटर पहेली जीत-हार के गणित में महिला वोटर का बढ़ा प्रतिशत प्रत्याशी और उनके समर्थकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। जहाँ पुरुष वोटरों का वोटिंग प्रतिशत 63.48 है तो वहीं महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 82.74 दर्ज किया गया है। वहीं सिकटी विधानसभा के 22 हजार 980 नए मतदाताओं का झुकाव किधर हुआ है, इसकी भी चर्चा हो रही है।