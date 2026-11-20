अजीत कुमार, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था और भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक सामा-चकेवा पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। छठ महापर्व के समापन के साथ ही गांवों में सामा-चकेवा के पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है।

प्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा के गाए सामा-चकेवा और चुगला-चुगली के गीतों से ग्रामीण परिवेश भक्तिमय और उत्सवी माहौल में रंग गया है। पर्व को लेकर महिलाएं और बच्चियां मिट्टी से बनी सामा, चकेवा, चुगला, सतभैया, वृंदावन तथा विभिन्न पक्षियों की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप देने में जुटी हैं।

मान्यता है कि सामा-चकेवा पर्व की शुरुआत मिथिला क्षेत्र के मैथिल समाज के लोगों ने की थी। धीरे-धीरे इस लोकपरंपरा को दूसरे समाज के लोगों ने भी अपनाया और आज यह पर्व पूरे क्षेत्र में भाई-बहन के प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण की पुत्री सामा से जुड़ी है पौराणिक कथा फुलकाहा दुर्गा मंदिर के पुजारी मनोज झा बताते हैं कि सामा-चकेवा पर्व का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा भगवान श्रीकृष्ण की पुत्री सामा और उनके भाई साम्ब से संबंधित है।

मान्यता के अनुसार, चुड़क नामक एक चुगलखोर व्यक्ति ने भगवान श्रीकृष्ण से उनकी पुत्री सामा के बारे में झूठी शिकायत कर दी थी। उसने आरोप लगाया कि सामा वृंदावन जाने के दौरान एक ऋषि के साथ अनुचित संबंध रखती हैं।

इस बात से क्रोधित होकर भगवान श्रीकृष्ण ने सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। बहन की इस स्थिति से दुखी होकर उनके भाई साम्ब ने बहन को श्राप से मुक्त कराने के लिए कठोर तपस्या की। भाई के प्रेम, त्याग और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने सामा को श्राप से मुक्त कर दिया। इसी पौराणिक प्रसंग की याद में सामा-चकेवा पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह पर्व भाई-बहन के निश्छल प्रेम और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का संदेश देता है।

चुगला की प्रतिमा को जूते से पीटने की है परंपरा इस पर्व में चुगला की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसकी चोटी में आग लगाने और जूते से पीटने की परंपरा भी है। इसके माध्यम से चुगलखोरी, झूठ और समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों के प्रति विरोध प्रकट किया जाता है।